Carta di Lorenzo: “Quando le tragedie avvengono, tutti sono responsabili”

Tutti sono responsabili se, sul posto di lavoro, avvengono delle tragedie. Lo ha detto questa mattina l’assessore regionale Alessia Rosolen, intervenendo, nella sala Predonzani della Regione, a Trieste, alla cerimonia ufficiale di sottoscrizione della Carta di Lorenzo da parte di Legacoop nazionale.

La Carta, nata in memoria di Lorenzo Parelli, giovane studente tragicamente scomparso nel 2022 durante un’esperienza di alternanza scuola-lavoro, rappresenta un documento di impegno e responsabilità collettiva per garantire sicurezza, qualità e centralità della persona nei percorsi formativi e professionali.

Con la firma di Legacoop nazionale, la Carta si arricchisce di un nuovo e significativo sostegno, rafforzando il percorso comune per diffondere una cultura della sicurezza partecipata, inclusiva e consapevole.

Alla cerimonia, questa mattina, erano presenti, oltre a Rosolen, i genitori di Lorenzo, Elena e Dino Parelli, il presidente di Legacoop nazionale, Simone Gamberini, e la presidente di Legacoop Fvg, Michela Vogrig.