sabato 4 Ottobre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Carta di Lorenzo: “Quando le tragedie avvengono, tutti sono responsabili”
Note di solidarietà, concerto per Haiti e Perù sabato al Teatrone...
Decoro urbano , a Udine nuovi macchinari e spazzini di quartiere
Propal, le reazioni della politica alle dichiarazioni del Presidente Fedriga
Al via un mega parco fotovoltaico sulla rete autostradale
Fedriga alla comunità ebraica: “Sono con voi”
Al via la terza stagione di molitura al frantoio del Consorzio...
Autoriforma, Capogruppo e BCE: a Gorizia il confronto sul futuro del...
I semi per un “cantiere” dell’economia sociale in FVG
I nonni la perdono di vista, lei scappa: bambina ritrovata a...
Cronaca

Carta di Lorenzo: "Quando le tragedie avvengono, tutti sono responsabili"

"Se le tragedie avvengono - ha affermato l'assessore regionale Rosolen - nessuno è immune da responsabilità".
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

Tutti sono responsabili se, sul posto di lavoro, avvengono delle tragedie. Lo ha detto questa mattina l'assessore regionale Alessia Rosolen, intervenendo, nella sala Predonzani della Regione, a Trieste, alla cerimonia ufficiale di sottoscrizione della Carta di Lorenzo da parte di Legacoop nazionale.

La Carta, nata in memoria di Lorenzo Parelli, giovane studente tragicamente scomparso nel 2022 durante un'esperienza di alternanza scuola-lavoro, rappresenta un documento di impegno e responsabilità collettiva per garantire sicurezza, qualità e centralità della persona nei percorsi formativi e professionali.

Con la firma di Legacoop nazionale, la Carta si arricchisce di un nuovo e significativo sostegno, rafforzando il percorso comune per diffondere una cultura della sicurezza partecipata, inclusiva e consapevole.

Alla cerimonia, questa mattina, erano presenti, oltre a Rosolen, i genitori di Lorenzo, Elena e Dino Parelli, il presidente di Legacoop nazionale, Simone Gamberini, e la presidente di Legacoop Fvg, Michela Vogrig.

Carta di Lorenzo: “Quando le tragedie avvengono, tutti sono responsabili”
Note di solidarietà, concerto per Haiti e Perù sabato al Teatrone di Udine
Decoro urbano , a Udine nuovi macchinari e spazzini di quartiere
Propal, le reazioni della politica alle dichiarazioni del Presidente Fedriga
Al via un mega parco fotovoltaico sulla rete autostradale
