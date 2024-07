Carta Famiglia: nei negozi convenzionati possibile uno sconto sugli acquisti

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Uno sconto che parte dal 5% su pressoché tutti i beni necessari. Carta Famiglia si espande e ora si allarga agli esercizi commerciali che potranno aderire all’iniziativa rispondendo all’avviso pubblico già pubblicato sul sito della Regione. In pratica i possessori di Carta Famiglia potranno ottenere uno sconto che non potrà essere inferiore al 5% nei negozi che aderiranno i quali potranno avere qualsiasi forma giuridica purché con sede legale in Friuli Venezia Giulia oppure che abbiano sul territorio regionale una sede operativa o un’unità di vendita di prodotti alimentari e bevande analcoliche.

L’adesione è gratuita e i commercianti non riceveranno un rimborso dalla Regione per lo sconto applicato, attualmente sono circa 80 gli esercizi commerciali che hanno aderito e verrà pubblicata una piantina con tutti gli aderenti all’iniziativa. L’obiettivo, ha spiegato Alessia Rosolen, assessore alla Famiglia, è di creare una rete in un ciclo virtuoso a favore della comunità con importanti ricadute per l’economia e il benessere sociale. Oggi sono oltre 41 mila le famiglie, per oltre 73 mila minori, che hanno la carta su una platea di 80 mila con un isee inferiore ai 35 mila euro. I servizi sono destinati poi a crescere.