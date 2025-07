Cartelli plurilingue mancanti a Cividale e San Gottardo, Rfi rimedia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Rfi ha coperto i nuovi cartelli posizionati nella stazione di Cividale, in attesa di ripristinare quelli trilingue in italiano, friulano e sloveno rimossi pochi giorni fa. E’ l’ultimo capitolo di una vicenda che nelle ultime ore ha mobilitato autorità e associazioni, vista anche la novità che ha riguardato la fermata di Udine San Gottardo: pure in quel sito infatti la segnaletica bilingue è stata tolta, sebbene resti attivo il distributore automatico di biglietti plurilingue. La richiesta di chiarimenti da parte di Arlef e Comune di Cividale sta però sortendo effetti.

La sostituzione della cartellonistica riguarda la Ferrovia Udine Cividale, interessata dal 2015 dal progetto “Treno delle lingue”, concordato da FUC e ARLeF e che prevedeva l’utilizzo delle lingue del territorio, oltre che dell’inglese, tra segnaletica, orari dei treni, annunci vocali e distributori automatici dei biglietti.