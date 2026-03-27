Casa: 500 milioni per la riqualificazione dell’abitare

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una strategia organica per trasformare il patrimonio edilizio regionale senza consumare un solo metro quadro di nuovo suolo. È questo il cuore del messaggio lanciato oggi dall’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante, intervenuta al convegno “La Regione per l’abitare” nell’ambito della fiera Ecocasa di Pordenone.

La novità più attesa riguarda il lancio, previsto prima dell’estate, di una nuova linea di finanziamento specifica per i condomini. La misura punta a sostenere i lavori già eseguiti per l’efficientamento energetico: dai cappotti termici all’isolamento dei tetti, fino alla modernizzazione degli impianti di riscaldamento centralizzati. “Si tratta di un sostegno concreto per abbattere i consumi”, ha spiegato l’assessore, precisando che il bando resterà aperto fino a tutto il 2027.

I dati presentati tracciano il bilancio di una mobilitazione finanziaria senza precedenti: 500 milioni di euro messi in campo negli ultimi tre anni per sostenere i privati. Oltre 342 i milioni stanziati tra il 2023 e il 2025 per fotovoltaico e solare termico, più di 46mila domande già liquidate, con un risparmio stimato di 124mila tonnellate di anidride carbonica l’anno.

“Abbiamo costruito una politica strutturata che mette al centro la riqualificazione dell’esistente”, ha sottolineato Amirante. “L’obiettivo dichiarato è accompagnare i territori verso modelli di sviluppo più sostenibili e inclusivi, premiando la qualità del costruire e l’innovazione tecnologica”.