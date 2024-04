Casa a fuoco, anziano intossicato

Incendio nella notte in un’abitazione di via Diaz a Trasaghis: a riportare le conseguenze più gravi a causa delle inalazioni di fumo è stato un 75enne residente in loco, prima elitrasportato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine e poi successivamente trasferito al Cattinara di Trieste. Ingenti i danni subiti dalla struttura a causa del rogo, nato dalla cucina-soggiorno per cause accidentali. La villetta è una bifamigliare abitata da due fratelli: quello rimasto intossicato non si è accorto delle fiamme e del fumo perché stava dormendo. Ad accorgersi di quanto stava accadendo è stato l’altro fratello: avendo le chiavi di casa del parente è riuscito ad aprire la porta dell’abitazione ma a causa del fumo denso non è riuscito ad entrare nell’appartamento e ha chiamato immediatamente i Vigili del Fuoco, che hanno salvato col loro pronto intervento la vita all’uomo. Sul posto anche Carabinieri e personale del 118.