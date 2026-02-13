Casa a rischio crollo, chiusa la strada

Una casa disabitata a rischio crollo. Un dissesto statico si è verificato oggi pomeriggio in via Roma a San Vito al Torre. A segnalare il crollo parziale di elementi strutturali sono stati alcuni passanti. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che, dopo le prime verifiche sul posto e constatando l’effettivo pericolo di crollo, dovuto alle vetustà dell’abitazione e alle precipitazioni piovose degli ultimi giorni, hanno provveduto a transennare la casa e a chiudere, in via precauzionale, una porzione di via Roma.