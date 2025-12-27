Casa delle Luci presa d’assalto a Natale e Santo Stefano

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Bambini, famiglie e curiosi arrivati da ogni dove. La Casa delle Luci di Tomba di Mereto, aperta al pubblico dal 2006, continua a richiamare grandi e piccoli all’interno delle proprie mura e, nelle giornate di Natale e Santo Stefano, ha fatto registrare il tutto esaurito. Una lunga e ordinata processione di visitatori ha animato l’abitazione, con file di persone che hanno pazientemente atteso il proprio turno per poter accedere al percorso natalizio, pensato per stupire soprattutto i più piccoli.

Dietro l’iniziativa ci sono Nataliya Soroka, di origini ucraine, e il marito friulano Adis Migotti, che ogni anno danno vita a un allestimento capace di trasformare la loro casa in un vero e proprio villaggio natalizio. Un lavoro impegnativo, che richiede almeno un mese e mezzo di preparazione e una presenza costante durante il periodo di apertura, fissato dall’8 dicembre fino all’Epifania.

Impossibile stabilire con precisione il numero delle luci installate, sopra le 150mila. Il percorso, nato in ambito familiare, con l’obiettivo iniziale di meravigliare i figli di Nataliya e Adis, negli anni è cresciuto fino a diventare un appuntamento fisso del Natale in Friuli.