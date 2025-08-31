Casa dell’Immacolata: Gatta: “Basta tavoli, si agisca”

“Mi aspettavo uno scatto di orgoglio, un mea culpa, una assunzione di responsabilità nei confronti della città che amministra e invece, ancora una volta, solo tavoli”. Così la consigliera comunale di Udine del Gruppo Misto, Antonella Eloisa Gatta.

“Sarebbe ora – aggiunge – che il sindaco si decidesse a proporre qualcosa in questi tavoli e non aspettare che altri facciano: scriva direttamente al Ministro Piantedosi, o cerchi un incontro, invece di aspettare una mossa del Prefetto o della Regione. Che entri a gamba tesa nella gestione dell’Immacolata, che pretenda una gestione migliore”.

La consigliera Gatta ricorda che è il Comune ad aver firmato l’accordo con la Fondazione Casa dell’Immacolata di don Emilio de Roja. “Quella struttura – afferma in una nota – con la sua Governance non può, perché non riesce, gestire i minori non accompagnati”.