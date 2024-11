Casa dell’Immacolata: situazione migliorata rispetto a inizio anno

Non è stata riscontrata alcuna problematica stamattina alla Casa dell’Immacolata a Udine, dove le forze dell’ordine hanno effettuato alcuni controlli. Il presidente della struttura accoglienza per minori stranieri non accompagnati parla di “risultato positivo che dimostra come l’allontanamento dalla città dei ragazzi più complicati abbia dato i suoi frutti”.

“Polizia e carabinieri – dice Vittorino Boem, presidente della struttura educativa – hanno effettuato un controllo a sorpresa. Come da intesa, i sopralluoghi sono effettuati senza avvertire nessuno, nemmeno noi. Rispetto ai primi mesi dell’anno, la situazione è molto migliorata. Non ci sono stati più episodi significativi, sia all’interno, sia all’esterno della Casa dell’Immacolata”.

“Merito“, dice il presidente, “del fatto che, in accordo con la Prefettura, la Questura e il Comune, siano stati allontanati gli elementi più problematici. Si tratta di 5 ragazzi dalla Casa e di altri 4 da altre comunità cittadine, trasferiti in Centro Italia, in Sardegna e uno in Puglia”.

“Questi minori – racconta ancora Boem – sono spesso scappati dalle nuove comunità di accoglienza e hanno fatto ritorno a Udine. Abbiamo dovuto insistere affinché non fossero riaffidati a noi, ma rimandati alla nuova destinazione. In caso contrario – prosegue – l’effetto positivo sarebbe stato vanificato”.

Oltre all'allontanamento, la Casa dell'Immacolata ha preso altri provvedimenti che hanno aiutato a ritrovare un clima di serenità tra gli ospiti. "In primo luogo – spiega Boem – abbiamo chiuso il perimetro della struttura e alzato le recinzioni, in modo che non persone estranee alla comunità non entrino, come accaduto in passato. Inoltre, abbiamo rafforzato la presenza di operatori sia nelle ore notturne, sia in quelle diurne, con presenze di tipo educativo e di accompagnamento alla legalità. Dobbiamo pensare – conclude il presidente – che abbiamo ragazzi che vengono da mondi completamente diversi, con diverse concezioni della legalità".