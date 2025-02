Casa in fiamme, salvata famiglia rifugiata sul terrazzino

Una famiglia di tre persone è stata messa in salvo questa mattina a Pordenone, dopo che un incendio è divampato al piano terra di una casa su due piani. I residenti sono stati raggiunti sulla terrazzina sulla quale si erano rifugiati in attesa dei soccorsi. Ad accorrere per primi nell’abitazione di via Stelvio sono stati i vigili del fuoco, supportati dall’autobotte e l’autoscala.

Mentre una squadra di pompieri, utilizzando una scala italiana, ha portato in salvo la famiglia, la seconda ha domato le fiamme, prima che si propagassero alle piano superiore, già invaso dai fumi dell’incendio.

Sul posto sono accorsi anche i sanitari per i controlli sanitari. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio. I vigili del fuoco stanno provvedendo alla bonifica delle parti incendiate e alla messa in sicurezza dell’intero alloggio.