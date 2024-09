Casa dell’Immacolata: spray al peperoncino in faccia a due ospiti

Ha spruzzato dello spray urticante in faccia a due ospiti della Casa dell’Immacolata di Udine. Sull’episodio, successo ieri sera, stanno indagando i carabinieri che non hanno identificato ancora l’autore del gesto. Non è dato sapere, al momento, se è un ospite della struttura di accoglienza per minori non accompagnati.

I due giovani raggiunti al volto dallo spray al peperoncino, probabilmente al termine di un litigio scoppiato per futili motivi, hanno accusato subito forti bruciori agli occhi e fatica a respirare ma hanno rifiutato il trasporto all’ospedale.