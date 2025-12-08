Casa: in Fvg volano compravendite e prezzi di mercato

Il mercato immobiliare va a gonfie vele in Friuli Venezia Giulia. E’ quanto è emerso nel corso del convegno regionale “L’immobiliare che guarda avanti. Regole, innovazione e sviluppo” organizzato a Fiume Veneto dalla Federazione italiana mediatori agenti d’affari.

A fare il punto della situazione è stato il presidente regionale della Fima, Bruno Bari, che si è soffermato anche sui temi che riguardano le locazioni, gli affitti brevi e l’emergenza abitativa.

Ad aver dato una spinta significativa al mercato immobiliare i contributi messi sul piatto dalla Regione, che saranno riproposti anche nel 2026.