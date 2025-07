Casa, la Regione stanzia 50 milioni. “Aiuteremo anche le giovani coppie”

GUARDA IL VIDEO Cinquanta milioni di euro: 30 per ristrutturazioni, restauri e risanamenti, 12 per efficientamento energetico su lavori già eseguiti, 8 per lavori da eseguire, destinati agli aventi Isee sotto i 25mila euro. Criteri premiali daranno priorità a giovani under 36, famiglie con disabili, territori montani e comuni colpiti dallo spopolamento.

Sono questi i contenuti della legge regionale 8/2025, voluta dall’assessore alle Infrastrutture e al Territorio Cristina Amirante e sostenuta con dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, presentati ieri in Fiera a Pordenone.

Un provvedimento che va in soccorso anche alle giovani coppie.

Un tema, quello della casa, che preoccupa anche in Europa.