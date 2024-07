Furto in abitazione, ieri sera, a Ronchis di Latisana. I carabinieri del Radiomobile sono intervenuti in un appartamento dove tra le 20 e le 23, approfittando dell’assenza del proprietario, ignoti si erano introdotti e, mediante la forzatura di una finestra, avevano rubato monili in oro il cui valore è ancora in fase di quantificazione.

Al rientro è stato il proprietario stesso a contattare i militari dell’Arma.