Casa Mazzoli restituita ai monfalconesi: assegnati i 19 alloggi a canone calmierato 

Sono stati tutti assegnati i 19 appartamenti di Casa Mazzoli, che il Comune di Monfalcone ha realizzato ristrutturando completamente un edificio storico che da molti anni versava in stato di forte degrado, mettendo a disposizione dei cittadini alloggi moderni, concedendoli in affitto a canone calmierato.

“Casa Mazzoli è ufficialmente ritornata ai monfalconesi – rileva l’assessore alle Priorità strategiche per lo sviluppo urbano, Anna Maria Cisint -. Per noi rappresenta motivo di grande soddisfazione poter annunciare che Casa Mazzoli ha ripreso ufficialmente vita con l’assegnazione di tutti gli appartamenti che abbiamo realizzato secondo i più moderni standard di efficientamento energetico e senza barriere architettoniche, con l’obiettivo di consentirne la fruizione anche da parte di persone anziane, con difficoltà motorie o disabilità, con particolare attenzione quindi all’inclusività e alla sostenibilità. Dopo troppi anni in cui la Sinistra lo aveva lasciato in stato di abbandono e profondo degrado – nel guano dei colombi e spendendo risorse pubbliche senza risolvere nulla – abbiamo trasformato uno stabile storico in un edificio modernissimo, dotandolo di impianti a risparmio energetico in classe A e materiali di pregio, attribuendo all’immobile un’impronta sociale nell’assegnazione degli alloggi a canone calmierato, così da mettere insieme famiglie di giovani e di anziani. Un grande risultato raggiunto, di cui siamo fortemente orgogliosi, e che rappresenta un passo fondamentale per il progetto di rigenerazione urbana che stiamo attuando e per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Casa Mazzoli è un esempio concreto del nostro impegno nel fornire opportunità abitative di qualità ai cittadini di Monfalcone”.

Dei 19 alloggi, 10 sono stati assegnati a nuclei familiari, 5 over 65, 2 a giovani coppie e 2 a dipendenti pubblici. Considerata la completa assegnazione di tutti gli appartamenti disponibili, il Comune ha disposto la chiusura anticipata del bando per la formazione delle graduatorie mensili per l’assegnazione degli alloggi, il cui termine per la presentazione delle domande era previsto per il 30 settembre.

Nei mesi scorsi il Comune ha raccolto e valutato le domande presentate, stilando graduatorie mensili per assegnare di volta in volta le unità abitative disponibili, in modo da consentire agli assegnatari di entrare negli alloggi in tempi brevi.