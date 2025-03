Casa modello dell’autismo a Pordenone, inaugurata ma bloccata dalla burocrazia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sono passati oltre tre mesi dall’inaugurazione a Pordenone della struttura per il dopo di noi della Fondazione Bambini e Autismo, ma ancora non è operativa a causa di lungaggini burocratiche e incompatibilità tra leggi nazionali e regionali. I cinque posti residenziali attendono ancora gli ospiti e la Fondazione spera che si risolva tutto al più presto, come spiega il direttore della Fondazione Davide Del Duca.

Intanto è pronta a partire dal 1 marzo per tutto il mese in vista del 2 aprile, giornata dedicata alla sensibilizzazione sull’autismo. Si corre o si cammina dove si vuole ( in tutta Italia e non solo), indossando qualcosa di blu, e si registrano i chilometri nel sito www.bambinieautismo.org. Poi si documenta la propria partecipazione con una foto o un selfie da pubblicare nei social con l’hashtag #marciainblu2025. Fondazione Bambini e Autismo rilancerà tutte le foto nella pagina Facebook “Marcia in blu per l’autismo”.