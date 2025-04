Casa per l’Autonomia di Gemona: esempio di alleanza fra pubblico e privato

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un ambiente sereno e stimolante per il benessere dei cittadini e la loro indipendenza. A Gemona del Friuli è stata inaugurata la nuova Casa per l’Autonomia. L’innovativa comunità residenziale sarà capace di accogliere fino a sei persone da riavviare all’autonomia attraverso i percorsi educativi personalizzati, individuati dai Centri di salute mentale di Gemona e Tolmezzo.

La struttura rappresenta un significativo passo avanti nel rafforzamento dei servizi territoriali di AsuFC e si inserisce in un progetto terapeutico che ha l’obiettivo primario di promuovere l’inclusione sociale, la riabilitazione. Situata in via Cella, in una zona residenziale vicino al centro storico, la comunità offre spazi accoglienti e funzionali, inclusa un’area al piano terra potenzialmente utilizzabile per laboratori aperti al territorio.

La gestione, operativa 24 ore su 24 e affidata alla Cooperativa Itaca, prevede l’abbattimento di ogni barriera, inclusa quella linguistica, con la previsione di mediatori culturali per ospiti di diversa provenienza.

L’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi ha definito la struttura, nata da un partenariato pubblico-privato, innovativa per la salute mentale. “La Regione – ha proseguito l’amministratore – intende continuare in questa direzione – ovvero in quella dell’alleanza strategica fra soggetti pubblici e privati- nella convinzione che non sia più sostenibile un sistema interamente incentrato sulle attività ospedaliere”.