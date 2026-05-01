Casa popolare trasformata in serra di marijuana

Un alloggio popolare inutilizzato trasformato in una serra per la marijuana. La scoperta è avvenuta a Cividale del Friuli, nella frazione di Rualis, dove i Carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazione dei tecnici ATER.

Durante un controllo di routine, i dipendenti Ater hanno trovato fili per l’essiccazione, materiale per accelerare il processo e un bilancino di precisione: una struttura artigianale per la lavorazione della droga.

I militari hanno sequestrato circa 100 grammi di marijuana e tutto il materiale. Sono ora in corso accertamenti per individuare chi abbia utilizzato l’alloggio pubblico, sottraendolo alla sua funzione sociale.