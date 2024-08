Casarsa ricordi i suoi Caduti, a 100 anni dall’inaugurazione del monumento di piazza Cavour

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un pensiero di gratitudine ai giovani di allora, che hanno sacrificato la propria vita per la libertà, e un messaggio forte ai ragazzi di oggi, perché siano consapevoli del fatto che qualcuno si è immolato anche per loro.

A cento anni esatti dall’inaugurazione in piazza Cavour del monumento ai Caduti, sabato 10 agosto, l’Amministrazione comunale di Casarsa della Delizia ha organizzato una cerimonia per ricordare quel momento importante per la città.

Dopo la santa messa, il sindaco, con i rappresentanti delle Associazioni d’arme, ha deposto una corona di alloro sul Monumento. Quest’ultimo, un obelisco esagonale sormontato dalla stata della gloria, è opera del professor Tamagnini di Roma. Fu inaugurato il 10 agosto 1924, come si evince da un articolo dell’epoca de La Patria del Friuli recuperato dall’alpino di Casarsa Giovanni Francescutti, alla presenza delle massime autorità civili e religiose, delle Forze armate, dei reduci e degli scolari del Comune.