Case della Comunità: a Udine, Cividale e Gemona al via il 1° dicembre

Sono pronte a debuttare il primo dicembre le case della comunità di Udine, Cividale e Gemona, nell'ambito di Asufc. Proporranno diversi servizi in alcuni casi h24 per l'assistenza sanitaria non urgente, con medici infermieri e assistenti sociali, presenti negli ambulatori per le cure primarie e delle cronicità

La presentazione si è svolta al Santa Maria della Misericordia di Udine, alla presenza dell’assessore regionale Riccardo Riccardi, del direttore generale Denis Caporale, affiancati dai responsabile dei distretti sanitarie e dai sindaci