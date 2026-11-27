L’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale ha sospeso fino al prossimo 31 gennaio la riorganizzazione dei medici nelle case della comunità e nei punti salute, che avrebbe dovuto partire dal primo dicembre. Il decreto è stato firmato oggi dal direttore generale di Asufc, Denis Caporale, congelando di fatto il precedente, di fine ottobre.

La consigliera regionale del Partito Democratico, Manuela Celotti, parla di “ennesima dimostrazione di improvvisazione nella gestione della sanità da parte della Giunta Fedriga”. “Siamo davanti a un dietrofront clamoroso – attacca l’esponente dem – che certifica come le riforme della Giunta vengano calate dall’alto senza alcuna reale programmazione né ascolto dei territori”. Il segretario del Pd provinciale di Udine Luca Braidotti parla di “un’altra Caporetto di Riccardi e Fedriga”.

“Il nostro non è un passo indietro – replica il direttore generale dell’azienda Caporale. “Raccogliamo responsabilmente la richiesta di alcuni sindaci ai quali avevamo già avuto modo di spiegare una manovra organizzativa che vuole migliorare e non ridurre il servizio al cittadino”. Caporale spiega che la decisione si è resa necessaria in attesa del pieno coinvolgimento dei medici di assistenza primaria a ciclo di scelta nell’attività degli ambulatori per le cure non differibili all’interno delle Case della Comunità. “Ci prenderemo qualche settimana in più – precisa Caporale – per spiegare nuovamente l’obiettivo di questa manovra. ”Non mi permetto di entrare nella dialettica della politica – conclude il direttore generale – ricordo soltanto che stiamo applicando un decreto ministeriale”.