Case di comunità, giudizio positivo della Corte dei Conti

Promossa per i risultati raggiunti, in linea con quanto programmato dal Pnrr. E’ il giudizio espresso dalla Corte dei Conti nei confronti della Regione, attraverso il documento del III Referto relativo alla realizzazione delle Case della Comunità. L’impegno al rispetto dei tempi di realizzazione e la capacità di adattare le strategie alle complesse esigenze della programmazione sanitaria sono alcuni dei motivi del via libera. Un parere che soddisfa l’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi: “I magistrati contabili – sottolinea l’esponente della Giunta Fedriga – hanno riconosciuto gli sforzi della Regione per portare a conclusione l’ambizioso programma di rimodulazione della risposta ai bisogni di salute, attraverso il potenziamento della rete territoriale di prossimità”.

In Friuli Venezia Giulia è prevista la realizzazione di 23 Case di Comunità. Al 31 dicembre scorso erano già state aperte quelle di Cividale del Friuli, Udine, Gemona, Sacile, Maniago e quella operativa presso l’Ospedale Maggiore di Trieste.