Due casi di West Nile a Muzzana, parte la disinfestazione

Rilevati due casi di West Nile a Muzzana del Turgnano, uno dei quali neuroinvasivo: stasera la disinfestazione dalla zanzara comune. E’ quanto dispone l’ordinanza del sindaco del paese della Bassa, Genziana Buffon. La disinfestazione sarà effettuata a partire dalle 21.30 di oggi nella zona di via Roma e via San Giorgio, dove si trovano le abitazioni delle persone infettate, per un raggio di 200 metri.

Nell’ordinanza, si chiede ai cittadini di tenere le finestre chiuse per tre ore e a chi dispone di spazi all’aperto di consentire l’accesso al personale dell’azienda sanitaria e della ditta che effettuerà la disinfestazione.

Tra le precauzioni da adottare, tenere al chiuso gli animali domestici e raccogliere frutta e verdura dagli orti o proteggerle con teli.

Infine, si dovranno ritirare i contenitori da giardini e balconi capaci di raccogliere acqua piovana e trattare l’acqua nei tombini e nei pozzetti per uccidere le larve di zanzara.