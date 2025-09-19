Caso Belmonte, il difensore: “Sentenza moraleggiante e sconcertante”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “Una sentenza moraleggiante che lascia nello sconcerto”. E’ il commento dell’avvocato Stefano Comand dopo aver letto le motivazioni con cui il Tribunale di Udine ha condannato a 16 mesi di reclusione l’ex vice questore di Udine Giovanni Belmonte per aver ottenuto nel 2020 una prestazione sessuale da una minorenne in cambio di denaro e regali.

Nel 2022, per la medesima imputazione, Belmonte finì ai domiciliari su disposizione del gip di Bologna e fu sospeso dal servizio. Poi la sua posizione fu archiviata: si trattava di uno scambio di persona. Durante le indagini, in uno dei cellulari del poliziotto fu trovata una chat con la ragazza con oltre 7mila messaggi, scambiati dopo che lei era diventata maggiorenne. Alcuni di questi messaggi, nei quali si alludeva a contatti sessuali pregressi, hanno portato i giudici a ritenere provata l’accusa. Durante il processo, sia la giovane, sia l’imputato negarono il fatto contestato e il pm chiese l’assoluzione.

L’avvocato Comand ha inoltre denunciato che Belmonte è stato più volte insultato sui social.