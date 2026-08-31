Caso Bocelli, ecco chi firmò l’affidamento da 3 milioni

L’atto di affidamento per il concerto di Andrea Bocelli fu firmato il 13 marzo, non da Riccardo Riccardi, ma dal direttore centrale delle Attività produttive e turismo e responsabile unico del progetto Massimo Giordano.

È quanto emerge dal decreto, che permette di ricostruire l’iter del mega evento da oltre 3 milioni di euro finito al centro dell’esposto all’Anac. Ma l’atto riporta anche un altro passaggio. Il 16 gennaio, quasi due mesi prima dell’affidamento, il Comitato per il cinquantennale presieduto da Riccardi aveva già approvato il concerto che si sarebbe poi tenuto il 7 maggio, individuando Bocelli, la caserma Goi Pantanali e una spesa di 3 milioni 133 mila euro. Una cifra stabilita, si legge nel decreto, “in aderenza all’offerta” formalizzata da FVG Live alla Regione.