Caso Cedolins: “Erario e mancato rinnovo, due faccende separate”

“Tra la mancata conferma a Fiorenza Cedolins della direzione artistica per l’opera, l’operetta e la danza al Teatro Nuovo Giovanni da Udine e una sua pendenza con l’Agenzia delle Entrate non c’è alcuna correlazione. La decisione del Cda del Teatrone è dovuta alla impossibilità della soprano a proseguire il rapporto per impegni professionali”. A parlare è il legale di Cedolins, l’avvocato Maurizio Miculan, che ha voluto mettere i puntini sulle ‘i’ in merito a due vicende che, dice, non devono essere accostate.

Da una parte, appunto, il mancato rinnovo della direzione artistica alla cantante da parte dell’istituzione teatrale, che invece ha confermato la direzione artistica a Paolo Cascio per la musica e a Roberto Valerio per la prosa. Dall’altra, l’ordine dell’Agenzia delle Entrate all’indirizzo del Teatrone di pagare all’agente della riscossione alcune somme a fronte di un debito della Cedolins nei confronti dell’Erario di circa 400mila euro, di cui ha dato notizia la stampa locale.

“La pretesa del Fisco – spiega Miculan – riguarda la notifica di alcune cartelle effettuata tra il 2010 e il 2014, relative ad annualità in cui la professoressa Cedolins ha trasferito la propria residenza fiscale in Svizzera, dove vive per la maggior parte dell’anno e paga regolarmente le tasse. La questione è relativa all’esatta individuazione della residenza fiscale del contribuente e troverà idonea definizione nelle competenti sedi tributarie”.