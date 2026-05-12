C’era attesa oggi per le decisioni del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea sul caso Davis-Dossena, in seguito alle accuse, da parte dell’attaccante inglese, di insulti razzisti ricevuti, a suo dire, dal difensore del Cagliari. Il Giudice, letto il referto del Direttore di gara e il rapporto della Procura Federale, ha disposto un supplemento di istruttoria da parte della Procura stessa al fine di acquisire, anche mediante testimonianze o documenti audio/video, elementi circa l’accaduto”. Il Giudice sportivo si riserva quindi di assumere le decisioni in ordine alle sanzioni da infliggere ai due protagonisti della vicenda dopo aver ricevuto il supplemento di indagine dalla Procura Federale.
Caso Davis-Dossena, chiesto supplemento di indagini alla Procura
0