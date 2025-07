Caso di scabbia al Cpr di Gradisca, dimesso un trattenuto

Un caso di scabbia si è verificato all’interno del Cpr di Gradisca d’Isonzo: la persona colpita da questa sintomatologia è stata dimessa oggi. A confermare il fatto è la Prefettura: “Il gestore sta procedendo con tutte le verifiche, solo un trattenuto ha manifestato i sintomi ed è stato dimesso – conferma il Prefetto Ester Fedullo – metteremo in campo tutte le procedure e gli approfondimenti previsti in questo tipo di situazioni”. Al momento sono 74 gli stranieri trattenuti all’interno del Centro di Permanenza per i Rimpatri gradiscano.