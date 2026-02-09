Un caso isolato di tubercolosi è stato riscontrato all’Isis Pertini di Monfalcone. Sul fatto Asugi ha predisposto e messo in atto tutte le misure previste dalle linee guida nazionali e regionali di controllo. Attualmente non risultano ulteriori casi. Altri test saranno comunque effettuati questa settimana e la prossima si avranno i primi risultati. “La rilevazione e la segnalazione in tempi rapidi dei casi sospetti di tubercolosi – spiega l’ente – è un’attività cruciale nei programmi di controllo della stessa in quanto il trattamento farmacologico adeguato interrompe la catena di trasmissione della malattia”.
Ulteriori test saranno effettuati in settimana
Caso di tubercolosi all’Isis Pertini di Monfalcone
Nei prossimi giorni i risultati
