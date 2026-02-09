Caso di tubercolosi all’Isis Pertini di Monfalcone

Un caso isolato di tubercolosi è stato riscontrato all’Isis Pertini di Monfalcone. Sul fatto Asugi ha predisposto e messo in atto tutte le misure previste dalle linee guida nazionali e regionali di controllo. Attualmente non risultano ulteriori casi. Altri test saranno comunque effettuati questa settimana e la prossima si avranno i primi risultati. “La rilevazione e la segnalazione in tempi rapidi dei casi sospetti di tubercolosi – spiega l’ente – è un’attività cruciale nei programmi di controllo della stessa in quanto il trattamento farmacologico adeguato interrompe la catena di trasmissione della malattia”.