Caso-Enukidze, il teste: “Vakhtang stava male, era molto debole”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Si è dibattuto sui drammatici momenti in cui Vakhtang Enukidze si è sentito male al Cpr di Gradisca, dove era trattenuto, nella notte tra il 17 ed il 18 gennaio 2020 nell’udienza di oggi al Tribunale di Gorizia, dove si sta svolgendo il processo di primo grado per la morte, avvenuta poche ore dopo all’ospedale del capoluogo isontino, del cittadino georgiano. Il giudice Francesco Scifo e i legali delle parti in causa hanno ascoltato uno dei testimoni-chiave della vicenda, Ukeke Best, di nazionalità nigeriana, compagno di stanza di Enukidze in quei giorni al Centro gradiscano. Best ha evidenziato come la mattina del 18 si sia accorto che Vakhtang stesse male: “Aveva la bocca piena di saliva: qualcuno dei miei compagni ha chiamato all’interfono chiedendo aiuto. A soccorrerlo, attorno alle 9, è arrivata un’ambulanza”. Alla domanda sulle condizioni in cui si trovava Enukidze prima del malore, il teste ha risposto: “Stava male, aveva delle macchie ed era molto debole, non riusciva a respirare bene: mi è stato detto che fosse stato picchiato dalle forze dell’ordine ma io personalmente non ho visto nessun pestaggio”. La prossima udienza del processo si terrà venerdì 13 febbraio alle ore 8, quando sarà ascoltato un altro testimone presente al Cpr gradiscano in quelle ore.