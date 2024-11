Caso Kronospan, archiviata la posizione di Isaia Gasparotto

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Era finito nel registro degli indagati per falso ideologico in atto pubblico e abuso d’ufficio, reati che avrebbe commesso in qualità di presidente di Ambiente e Servizi, in particolare mostrandosi contrario all’ampliamento della Kronospan nella zona industriale di Ponte Rosso a San Vito al Tagliamento. Oggi il gip di Pordenone Milena Granata ha archiviato la posizione di Isaia Gasparotto, 82 anni, ex presidente della società che si occupa del ciclo dei rifiuti in 23 comuni del Friuli occidentale, difeso dagli avvocati Luca Ponti e Luca De Pauli.

Il fascicolo era stato aperto nel 2022 dopo una denuncia della Kronospan, che lo aveva accusato di avere commesso abusi commissionando uno studio ambientale, volto a verificare i possibili

impatti del nuovo stabilimento sui lavoratori di Ambiente Servizi. Nel 2023 il pm chiese l’archiviazione, ma la Kronospan si oppose. Oggi la parola fine alla vicenda.

Nel motivare l’archiviazione del procedimento, il gip ha osservato che i vertici della società aveva il diritto di richiedere la consulenza ambientale. Il Cda, infatti, aveva il potere e il dovere di valutare i rischi a cui i lavoratori potevano essere esposti e di prendere le misure necessarie per prevenirli. Inoltre, per il giudice non è penalmente rilevante il fatto che Gasparotto diede il via a una raccolta di firme all’interno dell’azienda in orario di lavoro per ottenere la consulenza. Infine, il gip ha sottolineato che non ci fu turbata libertà dell’industria perchè le iniziative di Gasparotto derano lecite e volte a manifestare la sua contrarietà al progetto di ampliamento della Kronospan.

Parallelamente alla denuncia, la Kronospan aveva agito in sede civile chiedendo un risarcimento di 200mila euro a Gasparotto per aver descritto nel 2021 le possibili implicazioni dell’ampliamento Kronospan sul piano ambientale e industriale ai media locali. Nel 2023, il giudice Elisa Tesco diede ragione all’ex presidente di Ambiente e Servizi per il fatto che quelle opinioni erano coperte dal diritto di critica.

“Il gip – commentano gli avvocati Ponti e De Pauli – ha finalmente reso piena giustizia a Gasparotto, che fu costretto a dimettersi da Ambiente e Servizi proprio a causa delle polemiche conseguenti alle iniziative oggetto di denuncia. E’ stata ribadita – continuano – la piena correttezza del suo operato, e anzi la doverosità del suo agire, ispirata a finalità sovraindividuali e di elevato valore, quali la tutela dei lavoratori, dell’ambiente e della società di cui all’epoca era presidente”, concludono.