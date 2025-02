Caso Lucca, una grigliata per fare pace

Il caso Lucca si è chiuso in poche ore e alla fine, incredibile ma vero, si risolve tutto con una grigliata. E’ questa la linea scelta di comune accordo tra società, staff e squadra per chiudere un episodio che ha già fatto parlare troppo e che alla fine, come giusto, è stato affrontato nello spogliatoio. Quanto visto in diretta venerdì sera aveva già suscitato abbastanza clamore e amarezza nell’ambiente bianconero. Bravo mister Runjaic a prendere in mano subito la situazione, decidendo all’istante per la sostituzione dell’attaccante. Bravi tutti nel fare quadrato e trovare il modo di arginare critiche e commenti che non potevano certo fare il bene dello spogliatoio. Alla fine, quindi, allarme rientrato: Lucca dovrebbe essere regolarmente convocato per l’anticipo di sabato contro il Parma e suggellerà la ritrovata armonia con i compagni di squadra offrendo una grigliata pacificatrice. Così, per il momento, si chiude una vicenda che ha fatto vivere momenti surreali al Via Del Mare. Poi, a fine stagione, si vedrà. Intanto tutti avranno tempo e modo di cercare di trasformare una vicenda deplorevole in una occasione per rafforzare lo spirito di gruppo.