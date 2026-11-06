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Caso Lush a Udine: atti in ritardo, protesta il centrodestra

Il Comune di Udine rinvia la consegna dei documenti sull’ex Tonini. La minoranza chiede subito quelli già disponibili e una scadenza per gli altri.
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

Slitta senza una nuova scadenza la consegna degli atti sul caso Lush a Udine. I consiglieri di minoranza hanno presentato tre richieste di accesso ai documenti sulla concessione dei locali comunali dell’ex Tonini, in via Rialto. Vogliono ricostruire le decisioni prese prima del bando, lo svolgimento della gara vinta da Lush Italia e i passaggi successivi all’aggiudicazione.

La segretaria generale Francesca Finco ha risposto con un’unica nota, nel cui oggetto compare per errore l’anno 2029. Gli uffici hanno avviato la raccolta, ma per l’ampiezza e la complessità della documentazione serviranno più dei sette giorni previsti dal regolamento consiliare. Gli atti saranno consegnati “non appena possibile”, si legge.

Tra i firmatari ci sono Giovanni Barillari, Francesca Laudicina, Giulia Manzan, Loris Michelini, Luca Onorio Vidoni e Michele Zanolla, che per primo aveva sollevato il caso. “Ottenere i documenti continua a essere un percorso a ostacoli”, scrivono i consiglieri. Chiedono subito gli atti disponibili e tempi certi per gli altri, così da esaminarli prima della seduta della commissione di cui hanno chiesto la convocazione. “L’accesso ai documenti è essenziale per svolgere il mandato e la funzione di controllo”, sottolineano. Tra i nodi da sciogliere, il passaggio della gestione del negozio alla società “Amici della Corte”, amministrata dalla moglie di Guido Caufin, il cui incarico di manager del Distretto del Commercio è stato rinnovato di recente.

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