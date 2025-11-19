Caso Mandragora, chiesto il rinvio a giudizio per presidente dell’Udinese

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Caso Mandragora, la Procura di Udine ha chiesto il rinvio a giudizio per il presidente dell’Udinese Franco Soldati, per il vicepresidente Stefano Campoccia e per la stessa società bianconera. Le accuse sono di falso in comunicazioni sociali, dichiarazione fraudolente ed evasione dell’Ires.

Stando alle imputazioni, nel 2018 la Juventus cedette il centrocampista all’Udinese con opzione di riacquisto per 20 milioni di euro. In realtà, gli accordi effettivi tra le due società prevedevano un obbligo irrevocabile di riacquisto da parte della società torinese. Rolando Mandragora ritornò alla Juventus due anni dopo. Nel 2022, infine, fu ceduto alla Fiorentina per 8 milioni di euro.

L’operazione avrebbe fruttato all’Udinese una plusvalenza di oltre 3 milioni di euro e permesso di evadere oltre 400mila euro di Ires. Per questi e altri reati, la Juventus ha già patteggiato. L’udienza preliminare è stata fissata per il 24 febbraio 2026 davanti al gip di Udine Carlotta Silva.