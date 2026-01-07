Caso Mezzalira, il 3 febbraio a Milano l’autopsia sui resti

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Saranno effettuati il 3 febbraio all’Istituto di medicina legale di Milano l’autopsia e gli altri accertamenti medico legali sui resti umani trovati nel giardino della villetta di Poggio Terza Armata di proprietà dell’ex postino Vito Mezzalira, scomparso nel 2019. L’esame autoptico sarà svolto dal medico legale Alessia Viero. Al Cto di Sesto San Giovanni verrà invece eseguita la tomografia sugli stessi resti. E’ quanto deciso nel corso dell’udienza al Tribunale di Gorizia.

Nell’inchiesta sono indagati l’ex compagna dell’uomo, Mariuccia Orlando, il figlio della donna, Andrea Piscanec, e il fratellastro di lei, Moreno Redivo. Devono rispondere di concorso in omicidio volontario, sottrazione di cadavere e truffa aggravata e continuata per la riscossione della pensione dell’uomo proseguita per vari anni dopo la scomparsa.

Intervista Alberto Polacco (avvocato Mariuccia Orlando)

La prossima udienza, durante la quale verranno esplicitati i risultati dell’incidente probatorio, avrà luogo in Tribunale a Gorizia il 22 maggio alle 14.30.