Caso Mezzalira: le difese chiedono incidente probatorio, rinviati esami sui resti

Gli esami sui resti ritrovati il 7 novembre scorso nel giardino della villetta di Poggio Terza Armata di proprietà di Vito Mezzalira, il postino di cui non si hanno notizie dal 2019, originariamente previsti per la settimana scorsa, sono stati rinviati perché le difese dei tre indagati hanno chiesto l’incidente probatorio. Ora il giudice per le indagini preliminari dovrà stabilire se accogliere o meno l’istanza degli avvocati di Mariuccia Orlando, Andrea Piscanec e Moreno Redivo, e fissare una nuova data per l’approfondimento tecnico che dovrà stabilire a chi appartengano quei resti. “Da parte nostra ovviamente ci auguriamo – evidenzia il legale di Redivo Antonio Cattarini – che l’istanza venga accolta”.