Nessun segno di una morte violenta, nessuna traccia del Dna dei tre indagati sui reperti esaminati – orologio, materasso e una lattina – e la caccia a ‘Ignoto 1’, il profilo genetico di una persona sconosciuta rilevato unicamente sul materasso della villetta. Sono gli elementi emersi dagli accertamenti medico-legali nell’inchiesta sulla morte di Vito Mezzalira, l’ex postino triestino scomparso nel 2019 i cui resti sono stati ritrovati nel novembre 2025 in un pozzo nel giardino della propria abitazione a Poggio Terza Armata.

Le consulenze discusse oggi, nell’ambito dell’incidente probatorio nel Tribunale di Gorizia, escluderebbero il coinvolgimento dei tre indagati: l’ex compagna, il figlio di lei e il fratellastro della donna, accusati di omicidio volontario, sottrazione di cadavere e truffa aggravata.

Sul materasso sono state invece rilevate tracce genetiche non attribuite, ribattezzate di Ignoto 1. Il Dna sarà comparato con quello di circa 40 persone, tra carabinieri, vigili del fuoco, personale sanitario e magistrati intervenuti il giorno del ritrovamento.

“Da quanto emerge dalle consulenze medico-legali, la morte di Mezzalira non è ascrivibile a una dinamica violenta. Inoltre, il Dna dei nostri assistiti non è presente nei reperti analizzati – ribadisce le conclusioni dei periti l’avvocato Alberto Polacco -. Attendiamo con fiducia gli sviluppi giudiziari per vederli riconosciuti estranei”.