Cronaca
Oggi la Tac, domani gli altri approfondimenti medico-legali irripetibili

Caso Mezzalira, si concluderanno domani gli esami sui resti

I risultati delle perizie saranno esplicitati poi in Tribunale a Gorizia il prossimo 22 maggio
Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Si è svolta oggi solamente la prima parte delle operazioni peritali sui resti rinvenuti nel giardino della villetta di Vito Mezzalira, l’ex postino di Poggio Terza Armata di cui non si hanno notizie dal 2019. Questo pomeriggio è avvenuto a Milano lo svolgimento della Tac sulle ossa trovate a qualche metro di profondità nel retro dell’abitazione, mentre domani sempre nel capoluogo lombardo sarà il momento della seconda e ultima parte degli accertamenti medico-legali irripetibili. C’è attesa dunque per il completamento degli esami, svolti dal medico legale Alessia Viero, al termine dei quali verrà stabilito ufficialmente a chi appartengano quei resti trovati in via Nuova nella frazione di Sagrado. Gli esiti delle perizie saranno depositati entro 60 giorni, e saranno poi esplicitati nell’udienza in programma al Tribunale goriziano il 22 maggio alle 14.30.

Nell’inchiesta aperta dalla Procura della Repubblica di Gorizia sono indagati l’ex compagna dell’uomo, Mariuccia Orlando, il figlio della donna, Andrea Piscanec, e il fratellastro di lei, Moreno Redivo. Le accuse variano da concorso in omicidio volontario, a sottrazione di cadavere e truffa ai danni dello Stato per la riscossione della pensione dell’uomo proseguita per vari anni dopo la scomparsa.

