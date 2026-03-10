Caso-pitbull, nella stessa casa prelevati 4 cuccioli un anno fa

Sono in via di miglioramento le condizioni della 49enne rimasta gravemente ferita lunedì a Cormons a causa dell’aggressione domestica da parte dei due pitbull che teneva in casa. La donna, elitrasportata intubata all’ospedale di Udine non è più in pericolo di vita e questo fa tirare un sospiro di sollievo alla comunità in cui vive.

Emergono in queste ore altri particolari sul fatto, su cui stanno indagando i Carabinieri. La Cuccia Odv, realtà che gestisce il canile di Gorizia dove i terrier protagonisti di questa vicenda sono stati posti ora in custodia, racconta come lo scorso anno nella stessa abitazione sia dovuta intervenire prelevando quattro cuccioli di cinque mesi. “Era veramente lampante – spiega l’associazione – l’incapacità di gestire la situazione. Uno dei cuccioli mostrava molte ferite dovute all’aggressione degli altri fratelli”. E lancia un appello alle istituzioni affinché si legiferi per la sicurezza di animali e cittadini: “La Regione Lombardia – evidenzia La Cuccia – ci sta provando: ha proposto una legge che obbliga al patentino i detentori di 26 razze di cane. L’obiettivo deve essere quello di prevenire adozioni facili e inconsapevoli”.