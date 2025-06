8 GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Prima udienza oggi in tribunale a Udine per l’omicidio colposo Giuseppe De paoli, il volontario della protezione civile di Preone travolto nel luglio 2023 da un tronco. Imputati il sindaco Andrea Martinis e il coordinatore della protezione civile Renato Valent. A sostenere il collega 8n aula, erano presenti 22 primi cittadini della montagna.

