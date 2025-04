Caso Preone, Riccardi: “Una soluzione a ogni costo”

È urgente una riforma delle leggi sulla Protezione Civile. A chiederlo è la Regione Friuli Venezia Giulia, in seguito al rinvio a giudizio del sindaco di Preone, Andrea Martinis, accusato di omicidio colposo in relazione alla morte del volontario Giuseppe De Paoli. L’episodio risale al 2023, quando De Paoli perse la vita a causa del crollo di un albero. Per affrontare la questione, l’assessore regionale ha convocato un incontro straordinario con sindaci, coordinatori dei gruppi comunali e presidenti delle associazioni di volontariato di Protezione Civile, in corso nella sede della Regione a Udine. Sentiamo le sue parole