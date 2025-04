Caso Preone, sindaci e volontari di nuovo a confronto mercoledì a Udine

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Caso Preone, i sindaci dei comuni della Regione, i coordinatori dei gruppi comunali e i presidenti delle associazioni di volontariato di protezione civile sono stati chiamati nuovamente a raccolta dall’assessore regionale Riccardi. Dopo l’incontro di mercoledì scorso, si ritroveranno all’Auditorium Comelli, a Udine, per ragionare insieme su come intervenire per sgravare dalle responsabilità il sindaco di Preone, Andrea Martinis, e il capogruppo di protezione civile Renato Valent, rinviati a giudizio per la morte, due anni fa, del volontario Giuseppe De Paolo, durante un monitoraggio per un’ondata di maltempo.

Tutti concordi sulla necessità di arrivare il più rapidamente possibile alla riforma della responsabilità in materia di protezione civile, approvando nel frattempo un provvedimento che abbia forza di legge per esentare da ogni responsabilità penale tutte le azioni di protezione civile poste in essere da volontari, coordinatori, assessori delegati e sindaci.

“Dobbiamo intervenire subito, perché la procedura giudiziaria va avanti” ha detto mercoledì scorso Riccardi. In questi giorni si sta lavorando sulle nuove norme. Lo si farà anche a Pasqua e a Pasquetta, per poi fare nuovamente il punto in Regione a Udine mercoledì sera, proprio per condividere un percorso verso modifiche normative a garanzia della tutela del sistema di protezione civile.

Riccardi ha parlato di situazione inaccettabile per il ruolo istituzionale dei sindaci, per la generosità e la passione con cui i volontari dedicano il loro tempo, togliendolo alla famiglia, al lavoro, alla vita. Nulla contro la magistratura – ha precisato Riccardi – ma contro una legge che deve essere cambiata per poter essere considerata giusta”.

Intanto dopo i gruppi comunali della Carnia anche quelli del Friuli collinare hanno sospeso le attività di protezione civile.