Processo Regeni: 10 elementi ‘incastrano’ gli 007 egiziani

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sono 10 gli elementi decisivi a carico dei quattro agenti segreti egiziani accusati della tortura e dell’omicidio di Giulio Regeni. Fin dal settembre 2015, gli 007 crearono una ragnatela attorno al ricercatore friulano per monitorare tutte le sue attività. E’ quanto è emerso oggi in Corte d’Assise a Roma durante la seconda udienza del processo per l’uccisione dei Regeni, rapito a il Cairo il 25 gennaio 2016 e ritrovato senza vita 9 giorni dopo. A dirlo è stato il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco, il quale ha chiesto alla Farnesina di collaborare con le autorità egiziane per poter ascoltare durante il dibattimento 27 testimoni che vivono in Egitto. “Una collaborazione fondamentale – ha sottolineato Colaiocco – per una compiuta ed esaustiva ricostruzione dei fatti.

Il pm ha illustrato il quadro complessivo emerso dalle indagini. Nei 5 mesi che precedettero il rapimento di Giulio, i servizi segreti egiziani ne acquisirono il passaporto a sua insaputa, perquisirono il suo alloggio in casa in sua assenza, lo pedinarono e lo ripresero. Un’attività condotta anche con l’aiuto di persone che Regeni frequentava. Tra i 10 elementi probatori che, secondo la procura, ‘incastrano’ gli imputati ci sono compaiono i video della fermata della metro del Cairo dove Giulio venne prelevato a cui mancano i dieci minuti in cui fu rapito, il computer di Regeni che ha fornito elementi utili sul movente e i tabulati telefonici.

Altra importante novità, quello che scrivono i i giudici della Prima Corte d’Assise di Roma nell’ordinanza con cui hanno respinto le eccezioni avanzate dai difensori dei quattro imputati accusati del rapimento, delle torture e dell’omicidio di Giulio: al giovane fu inflitta una “brutale e gratuita violenza fisica”, con “sofferenze corporali personali” che hanno “prodotto, per la loro imponenza, gravissimo dolore”. Le modalità del sequestro – aggiungono – erano finalizzate alla “tortura pubblica di tipo punitivo o intimidatorio”.

All’udienza erano presenti i genitori di Giulio, Claudio e Paola. “Ostinatamente presenti”, hanno sottolineato. Soddisfatto il loro legale, l’avvocato Alessandra Ballerino. “Dopo quasi 8 anni e mezzo abbiamo avuto la certezza che il processo andava fatto e che si farà, anche con un ritmo serrato di udienze. E’ possibile – ha concluso – che si chiuda con una certa celerità.