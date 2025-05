Caso Resinovich, il fratello denuncia il preparatore anatomico

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Querelato per falso. L’avvocato Nicodemo Gentile, legale di Sergio Resinovich, ha annunciato di aver proceduto con la denuncia nei confronti di Giacomo Molinari, il preparatore anatomico che nei giorni scorsi ha detto di aver causato la lesione alla vertebra T2 nel corso della Tac sul corpo di Liliana Resinovich. Secondo il virgolettato attribuito a Gentile dall’Ansa «le dichiarazioni del pirotecnico preparatore anatomico rappresentano pertanto un bluff» in quanto la lesione sarebbe già esistente al momento della tac svolta l’8 gennaio 2022, tre giorni dopo il rinvenimento del cadavere di Resinovich.

Secondo il legale del fratello della donna la volontà è di «approfondire il motivo di queste sue mendaci e tardive dichiarazioni, di capire se sta aiutando o coprendo qualcuno, di comprendere da chi sia eventualmente manovrato e, quindi, di indagare tutti i suoi contatti con le persone coinvolte nella ferale vicenda della sorella» sempre secondo quanto riferite all’Ansa da Gentile.

La lesione alla vertebra ha assunto un ruolo centrale nella relazione della professoressa Elena Cattaneo la quale precisa che sarebbe una lesione perimortem e quindi o subito primo o subito dopo il decesso. Non viene attribuita con certezza come causa di morte in quanto non si esclude l’asfissia per via indiretta.