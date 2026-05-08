Caso Resinovich, Visintin a processo per diffamazione

Ancora un’udienza in Tribunale, a Trieste, per le vicende legate alla scomparsa di Liliana Resinovich. Stamattina, il marito Sebastiano Visintin è comparso in aula nel processo che lo vede imputato di diffamazione nei confronti degli ex vicini di casa Gabriella Micheli e Salvatore Nasti.

Visintin è accusato di aver pronunciato, nel corso di alcuni programmi televisivi andati in onda nel 2023, alcune frasi ritenute da loro denigranti .

I due vicini hanno ripercorso il rapporto di amicizia con Sebastiano e Liliana e hanno ricostruito il pomeriggio del 14 dicembre 2021, giorno della scomparsa di Liliana. Stando al loro racconto, le parole pronunciate da Visintin scatenarono contro di loro i leoni da tastiera del web. Alcuni – hanno riferito – li accusarono dell’omicidio di Liliana, altri li minacciarono o vennero sotto casa per scattare fotografie, compromettendo la loro salute.

L’udienza è stata aggiornata al 6 e al 13 novembre.