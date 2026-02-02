Caso Solet, la Procura chiede l’archiviazione per il giocatore

La Procura di Udine ha notificato all’avvocato Maurizio Conti, difensore del giocatore bianconero Omar Solet, la richiesta di archiviazione per il procedimento che vede il difensore dell’Udinese indagato per l’ipotesi di reato di violenza sessuale ai danni di una donna di 32 anni. Il legale della presunta vittima ha già fatto opposizione.

La 32enne denunciò Solet lo scorso maggio, dichiarando di aver trascorso una serata in un locale di Udine, bevendo qualche bicchiere di troppo e di essere stata accompagnata dal calciatore, mentre era sotto l’effetto dell’alcol, in un appartamento. Qui, ha riferito la donna ai carabinieri il giorno dopo, era stata costretta a subire atti sessuali, nonostante avesse tentato di opporsi alle avance dell’atleta e di due suoi ospiti.

Un racconto che non avrebbe trovato riscontro nelle indagini. “La richiesta di archiviazione – spiega Conti – è particolarmente analitica. Il pm ha preso in esame tutte le risultanze della puntigliosa indagine, che ha smentito completamente il contenuto della denuncia”.

“La testimonianza dei presenti ha confermato – prosegue il legale – che la donna era perfettamente consapevole e consenziente. Anche l’analisi dei loro cellulari ha confermato la tesi della difesa e quella tossicologica sul sangue della 32enne – conclude – ha escluso la presenza di alcol o stupefacenti nel suo sangue”.

Il caso approderà in udienza preliminare il prossimo 8 aprile.