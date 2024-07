Caso Udine, prove di dialogo tra Fedriga e De Toni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Collaborazione sulle future scelte per la città e dialogo istituzionale diretto tra il presidente della Regione e il sindaco di Udine.

Riparte da qui, dopo la bufera scatenata in consiglio regionale per il ‘caso Udine’, in occasione dell’assestamento di bilancio, il confronto tra Trieste e il capoluogo friulano. Lo hanno deciso primo cittadino e governatore, che in tarda mattinata si sono incontrati nel Palazzo della Regione.

Nessuna nota ufficiale da Piazza Unità. Nel corso della riunione caratterizzata da toni cordiali – ha invece dichiarato De Toni in una nota ufficiale – è stato individuato il modus operandi per procedere, già da settembre, verso un percorso di collaborazione per le future scelte cittadine, anche in riferimento alla riqualificazione di un’area delicata come quella di Borgo Stazione”.

Il primo cittadino ha fatto sapere che la conversazione ha riguardato anche la gestione dei rapporti istituzionali tra i due enti: “Abbiamo condiviso entrambi la volontà di instaurare un dialogo istituzionale e diretto Sindaco – Presidente – ha concluso De Toni – al fine di ottenere i risultati che tutti auspichiamo per Udine e il Friuli”.