Caso di West Nile a Pordenone, grave una donna. Non aveva soggiornato all’estero

Diagnosticato un caso di West Nile a Pordenone. A renderlo noto è l’Azienda sanitaria Friuli Occidentale. Il virus è stato individuato il 16 luglio in una paziente anziana ricoverata da alcuni giorni nel reparto di Neurologia per febbre associata a sintomi neurologici. “Le condizioni generali della paziente – fa sapere Asfo in una nota – sono gravi e la prognosi è attualmente riservata”. La donna, residente in provincia di Pordenone, non ha riferito di soggiorni in altre aree e perciò il caso viene considerato autoctono. Subito dopo la segnalazione di positività sono tempestivamente partiti gli accertamenti del caso da parte del Dipartimento di Prevenzione di Asfo. Il 17 luglio è stata disposta dall’ISS – Centro Nazionale Trapianti l’introduzione delle misure di sorveglianza e prevenzione nei confronti della trasmissione di West Nile mediante trapianto d’organo, tessuti e cellule per tutti i residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia come indicato dal Piano Nazionale per le arbovirosi.