Casoni, il Comune di Marano: “Nostra documentazione è solida”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. A una settimana dall’avvio dell’asta pubblica per la messa in vendita di tre mote e due casoni in laguna, crescono le speranze del Comune di Marano che contro l’asta stessa ha fatto ricorso al commissario agli usi civici, a difesa di quello che il municipio ritiene un patrimonio identitario e collettivo.

A dare fiducia al sindaco Mauro Popesso sono le premesse e le valutazioni contenute nel decreto con il quale lo stesso commissario ha fissato la prossima udienza all’8 maggio. Il Comune cita alcuni passaggi del decreto stesso: “Il bando commissariale del 1966 e la perizia Coz qualificano le aree lagunari come beni demaniali civici mai alienati nè sdemanializzati”. Inoltre, sempre secondo quanto riporta l’amministrazione municipale, il Commissario evidenzia come “la documentazione regionale conferma l’appartenenza delle mote al Comune e la loro destinazione a uso civico”. “Tutto ciò – sottolinea l’amministrazione – conferma la solidità del nostro impianto documentale”.

La vicenda nasce dal procedimento di fallimento in capo ad una società cooperativa del territorio verso la quale lo stesso Comune era creditrice. “Tra i diversi beni che la società vantava – ricorda il sindaco – c’erano anche tre mote, isolotti tipici della laguna, sulle quali grazie ad un regolamento ancora vigente i pescatori maranesi hanno potuto costruire dei casoni. Nelle procedure di liquidazione sono state messe all’asta assieme ai casoni stessi. Sin dall’inizio abbiamo espresso reclamo – continua Popesso – la prossima udienza in merito in Cassazione si terrà a maggio: parallelamente abbiamo promosso un ulteriore procedimento per la tutela del diritto dei maranesi di uso civico della laguna”. Da qui il ricorso al Commissario con cui il Comune si è attivato per la sospensione della vendita.