Cassa integrazione in aumento. Il sindacato Cisal: “Serve tavolo in Regione”

“L’aumento del ricorso alla cassa integrazione in Friuli Venezia Giulia nel 2024, con un incremento di un milione di ore rispetto all’anno precedente, è un segnale di preoccupazione che non possiamo ignorare”. A dirlo Claudio Palmisciano, Segretario Generale del Sindacato Cisal del Friuli Venezia Giulia, commentando i dati pubblicati dall’INPS. “Pur riconoscendo l’impegno della Regione nel mantenere un dialogo aperto con le parti sociali, – conclude Palmisciano – riteniamo necessario prevedere un tavolo di confronto più specifico per analizzare nel dettaglio i dati e individuare soluzioni idonee ad affrontare la crisi. È fondamentale agire tempestivamente per tutelare i lavoratori e sostenere le imprese del nostro territorio”.